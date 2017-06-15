І міжнародний практикум з археологічної керамології стартував на Полтавщині

15.06.2017 Поділитися

Перший міжнародний практикум з археологічної керамології 15 червня розпочав роботу в рамках археолого-керамологічної літньої академії в Опішні. Його перший етап триватиме 10 днів. За них учасники будуть розкопувати майданчик Опішнянського городища – відомої пам’ятки ранніх сіверян, що належить до ІХ століття. Також працюватимуть за гончарним кругом, ліпитимуть та випалюватимуть вироби з глини.

Провідні українські археологи, історики, етнологи проведуть лекторій, присвячений проблемам археологічної керамології та давній історії України.

Захід відбувається за підтримки ГС «Останній Бастіон».

Юрій Пуголовок