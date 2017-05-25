Ідеологу українського націоналізму Міхновському відкриють меморіальну дошку у Полтаві

25.05.2017 Поділитися

27 травня у Полтаві відбудеться відкриття пам’ятної дошки ідеологу українського націоналізму Миколі Міхновському.

Захід розпочнеться о 12 годині біля будинку родини Русових по вулиці Соборності, 11 (колишній Воскресенський узвіз, буд. 2).

Довідково: Міхновський Микола Іванович (31 березня 1873, с. Турівка, Полтавська губернія – 3 травня 1924, м. Київ) — український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська. Ідеолог і провідник Братства тарасівців, засновник Української народної партії , один із лідерів Української демократично-хліборобської партії, член Братства самостійників. Автор брошури «Самостійна Україна» , підготував проект Конституції (1905).

Нагадаємо, раніше анонсували відкриття у місті пам’ятника Симону Петлюрі. Раніше біля Полтавської державної аграрної академії, де він навчався, знаходилась пам’ятна дошка, проте зараз, із невідомих причин, її зняли. У інших містах України є пам’ятники та обеліски Симоні Петлюрі, а у Полтаві, де він жив, немає жодної пам’ятки.

Автори ідеї скоро оголосять конкурс серед місцевих скульпторів на кращий пам’ятник видатному полтавцеві.

Віктор Карпенко