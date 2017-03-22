ІІ полтавський Форум волонтерів зібрав більше 100 учасників

22.03.2017 Поділитися

Сьогодні в Полтаві пройшов ІІ Форум волонтерів. До нього долучилося 120 представників із 26 волонтерських загонів міста, а також ті, хто хоче займатися волонтерською діяльністю.

Учасники Форуму переконані, що волонтери є потужною силою, яка спроможна розпочати позитивні зміни у своїй громаді та в суспільстві в цілому. Третьокурсниця Української медичної стоматакадемії, волонтерка Юлія Заяць вважає, подібні заходи варто проводити частіше.

- На таких Форумах ми відкриваємо для себе нові напрямки волонтерської роботи, самовдосконалюємося і це сприяє нашій самореалізації. Подібні заходи дуже важливі у волонтерській діяльності – Заяць.

Під час Форуму учасники мали можливість попрацювати в групах за різними напрямками волонтерської роботи, де обмінювалися досвідом, навчалися працювати з різними категоріями населення, розширювали свої знання щодо особливостей роботи з дітьми та молоддю пільгових категорій, дізнавалися про цікаві форми роботи, які можна використовувати у волонтерській діяльності.

Уперше в рамках Форуму було проведено конкурс волонтерських проектів «Робимо світ кращим». 12 волонтерських загонів представили свої проекти різної тематики та напрямків на розгляд організаторів. Усі проекти втілять у життя, цьому посприяють інвестори та меценати. Частину коштів виділять з місцевого бюджету.

Віктор Карпенко