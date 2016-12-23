Імпровізованою конференцією вшанували Короленка в його садибі-музеї

23.12.2016 Поділитися

Театралізованою прес-конференцію вшанували пам’ятьвідомого полтавського письменника, публіциста та педагога Володимира Короленка в літературно-меморіальному музеї музеї, що названий на честь нього. Захід присвятили 95 річниці з дня смерті діяча.

Після хвилини мовчання, учасники поклали квіти до поховання Короленка неподалік його садиби.

Пам’ятні епізоди з життя письменника показали в театралізованому дійстві. На ньому удавані дочки Короленка – Софія та Наталія – відповідали на питання та розповідали про батька як сім’янина.

Захід зібрав приблизно 20 людей. Серед них – студенти місцевого педуніверститету, члени спілки письменників України, пенсіонери.

Довідково: Володимир Галактіонович Короленко— український письменник, журналіст, публіцист і громадський діяч. Окрім письменницької діяльності займався адвокатурою. Видав низку художніх праць, серед яких: «Сліпий музикант»,«Упоганому товаристві» та «Сорочинська трагедія». В честь нього названо Полтавський педуніверситет.

Олександр Гуцул