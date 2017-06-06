Ім’я Павла Шеремета з’явилося на Меморіалі журналістам у Вашингтоні

06.06.2017 Поділитися

Ім’я українського журналіста Павла Шеремета з’явилося на Меморіалі журналістам, полеглим під час виконання профобов'язків в американському Музеї новин (Newseum). Павло Шеремет представлений як журналіст «Української правди» та Радіо «Вести».

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Newseum.

«Журналісти, чиї імена викарбувані на цьому меморіалі, поклали життя задля суспільства», – заявив з цього приводу директор Newseum Institute Джин Полісінскі, додавши, що зараз багато хто з журналістів продовжує працювати після нападу або смертельних погроз.

Серед тих, хто поповнив сумні рядки меморіалу зазначені представники друкованих, радіо, теле- й електронних ЗМІ з Афганістану, Бразилії, Індії, Іраку, Лівії, Мексики, Сомалі, Сирії й України. Загалом 14 осіб.

Повний список людей, вписаних до Меморіалу, які пожертвували своїм життям заради правди, налічує 2305 журналістів, фотографів, мовників і керівників видань з усього світу, починаючи з 1837 року.