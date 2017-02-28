Інвалідність замість здоров’я

28.02.2017 Поділитися

17 тис. грн стягнули за операцію на зламаній кістці ноги та ліки з полтавця в міській клінічній лікарні №1, писав «ОБ» наприкінці листопада 2016 року. Видання пов’язувало це з запровадженою головлікарем Ганною Селькіною в лікарні корупційної каси для отримання поборів із пацієнтів за надання безоплатної медичної допомоги, передбаченої Конституцією України.

Ганна Борисівна Селькіна

«ОБ» обіцяв слідкувати за перебігом справи, бо ішлося про відкрите здирництво в стінах лікувального закладу Полтави. У публікації «Корупційне кубло в Полтавській медицині» ми не називали ім’я пацієнта, щоб не порушувати лікарської таємниці.

Наразі Віталія Собкаря виписали, зробивши інвалідом, тому видання вважає за доцільне надати справі розголосу.

Нагадаємо, пацієнта з переломом в лікарні змусили купувати ліки за власний кошт, надавши безоплатну допомогу тільки в перший день шпиталізації. Також травмований за свої гроші придбав титановий стрижень, який йому вставили на місце перелому.

– Для операції в мене не брали нічого. Мені тільки писали списки лєкарств, які я купляв і чек дали на титановий стержень. Якщо б грошей не знайшов на нього, лікарі б загіпсували ногу, але гарантій в последствії немає ніяких. Возможно, потім прийдеться ламать ногу, – розповів пацієнт тоді.

Окрім витрачених власних коштів, хворий позичив 11 тис. грн боргу.

За цю суму міська клінічна лікарня №1 перетворила чоловіка з переломом в інваліда ІІІ групи. Віталій Собакарь повідомив «ОБ», що після операції за власний кошт, його невдовзі виписали додому зі стрижнем у нозі. За деякий час нога набрякла й почала нестерпно боліти. Як виявилося після повторного візиту в медзаклад, лікарі недостатньо затягнули болти в стрижні. Металеві предмети розхиталися від тиску ваги й фізичного навантаження і врізалися в м’язову тканину. Йому зробили повторну операцію. Але лікарі не визнали лікарської помилки й відмовилися забезпечити хворого безкоштовними ліками, наражаючи на смерть.

Собакарь зазначив, що наразі збирає документи для оформлення інвалідності ІІІ групи. Він також розповів, що між собою в палатах пацієнти 1-ої клінічної лікарні називають її «моргом №1», а 2-га клінічна лікарня за аналогією має назву «морг №2».

Також у Полтавській міській клінічній лікарні №1 працює син «смотрящого» за Полтавським Держгеокадастром Володимира Рибалки. На зарплатню лікаря в 3-4 тис. грн Рибалка-син восени купив собі квартиру в центрі Полтави та розкішний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, вартістю 1,7 млн грн. На якому чомусь частіше пересувається його батько. «ОБ» писав, що після звернення видання до правоохоронних органів і проведеної службової перевірки в Держгеокадастрі, елітним джипом Рибалки зацікавилися відповідні органи.

Джип Рибалки

Зазначимо, відповідно до статті 49 Конституції України, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається БЕЗОПЛАТНО.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 встановлено, що положення частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги.

Таким чином головлікарка 1-шої міської клінічної лікарні м. Полтави Ганна Селькіна як керівниця медичної установи порушила 3 і 49 статті Конституції України, а також статтю 184 Кримінального кодексу України – Порушення права на безоплатну медичну допомогу і статтю 140 ККУ неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків.

За іронією долі, головлікарці 1-шої міської клінічної лікарні м. Полтави Ганні Селькіній у червні 2016 року подарували ІІ групу інвалідності з усіма бонусами на її 55-річчя. А десятки й сотні пацієнтів її лікарні змушені розплачуватися своїм здоров’ям і грошима за всі прорахунки медичної системи.

Сліпі і глухі правоохоронці, стаття для вас.

Анна Черниш