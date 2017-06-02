Інвестиції в аграрний сектор зросли на 57,9%

02.06.2017 Поділитися

Загальний обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки у січні-березні 2017 року зросли до 10,9 млрд грн, або на 4 млрд грн – це більше на 57,9%, ніж за перший квартал 2016 року.

За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в аграрному секторі економіки у січні–березні 2017 року, склав 10,9 млрд грн. Це на 4 млрд грн або 57,9% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року, – йдеться у повідомленні.

За словами завідувача відділу інвестицій інституту Миколи Кісіля, частка аграрного сектору в обсязі інвестицій в економіку України зросла з 13,5% до 16,8%.

Кісіль пояснив, що найбільше інвестицій в аграрному секторі припадає на сільське господарство.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, якщо в 2017 році не виникне форс-мажорних обставин, загальний обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор Україне зросте з 49,7 млрд грн (у 2016 році) до 75 і більше млрд грн.

Відділ моніторингу