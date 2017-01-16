Історичну експозицію «Народна війна» презентували в Полтавському технічному університеті

16.01.2017 Поділитися

Документальну історико-дослідницьку виставку «Народна війна» директора Малої академії наук Станіслава Довгого розмістили в Полтавському національному технічному університеті імені Кондратюка до відкриття другого етапу обласної Малої академії наук.

Це – прем’єрна експозиція в Полтаві. Вона об’єднала в собі історичні джерела, фотоматеріали та документи періоду 1917 – 1932 рр.

За словами ректора Володимира Онищенка, документальний формат експозиції якнайкраще популяризує українську історію серед студентів через репрезентацію достовірної інформації, зокрема, про національно-визвольний спротив українського народу.

Олександр Гуцул