Історик Коваленко: «Якби не пацифізм, то Українська революція стала б початком створення провідної держави»

11.03.2017 Поділитися

Магістрант історичного факультету ПНПУ імені В. Г. Короленка Володимир Коваленко розповів про Українську революцію 1917-1921 рр. та її наслідки.

За словами Коваленка, пацифістські настрої тодішньої влади призвели до втрати державності, культурної та ментальної незалежності.

– Тодішня влада мала всі повноваження, для того, щоб захистити незалежність новоствореної УНР. Це і піднесений настрій серед населення, можливість створити армію з українських військових, що поверталися з фронту Першої світової війни. Проте Центральною радою не були використані жодні можливості, через що відбувся майбутній поділ українських земель.

На думку історика, саме аморфна позиція української влади призвела до тих самих Крут, до захоплення більшовиками Харкова та до створення фіктивних республік.

– Події 100-річної давнини майже ідентичні сьогоднішнім. Щоправда, зараз Україна вже має перші покоління громадян, які народилися після розпаду СРСР та не зазнали такого впливу пропаганди, як їх батьки. Зараз відбуваються такі самі спроби розхитати ситуацію зсередини, ззовні. Ми маємо засвоїти уроки історії та не припуститися тих самих помилок знову.

У заході взяли участь полтавські учні місцевої школи №2, які також переглянули фільм «Українська революція» 2012 року зйомок. Режисер фільму Іван Канівець. Стрічка розповідає про революційні події 1917–1918 років в Україні (документальна екранізація спогадів генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва).

Віктор Карпенко