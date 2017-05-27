Історик Віктор Ревегук представив книгу про внесок Полтавщини в Українську Революцію

27.05.2017 Поділитися

25 травня 2017 р. у Полтавському краєзнавчому музеї імені Кричевського провели круглий стіл «Полтавський внесок в Українську революцію (про увічнення пам'яті діячів Української революції 1917 – 1921 років на Полтавщині)».

Також представили нову книгу полтавського історика, кандидата історичних наук Віктора Ревегука «Селянство Полтавщини в добу Української революції (1917 – 1921 років)».

– Це одне із, можемо сказати навіть, найбільших і найкращих досліджень на цю тему, яке існує на сьогодні на теренах Полтавської області. Ревегук досить плідно працює над цією тематикою, відкрив багато сторінок нашої історії, які були не відомі широкому загалу, – заступник директора Краєзнавчого музея Володимир Мокляк.

На сторінках своєї книги Віктор Ревегук відкриває світові забуті імена та проводить паралелі із сьогоденням.

Також учасники круглого столу дійшли висновку, що у Полтаві все ж слід встановити пам’ятник Симону Петлюрі.

Віктор Карпенко