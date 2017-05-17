Історико-культурний заповідник «Більськ» презентує 2 виставки до Дня музеїв

17.05.2017 Поділитися

Одразу 2 виставки відкриває історико-культурний заповідник «Більськ» до Міжнародного дня музеїв, 18 травня.

Покажуть знахідки за 110 років наукових досліджень Більського городища – найбільшої в Європі пам’ятки скіфської доби та 20 картин, що стосуються саме історичної пам’ятки. Виставки проходитимуть за адресою смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 198, і триватимуть до липня. Після цього організатори планують показати їх у Полтавському краєзнавчому музеї.

Анна Черниш