Історії 1 200 репресованих євреїв презентували в Полтаві

23.03.2017 Поділитися

У холі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка проходить фотовиставка «Український єврейський сімейний альбом», організатором якої став Інститут вивчення історії єврейського народу «Centropa».

Починаючи з 2000 року, інститут взяв інтерв'ю у 1200 євреїв, що проживали в 15 країнах Центральної та Східної Європи, зібрав і відсканував їх сімейні фотографії. В Україні волонтери працювали з 2001 по 2006 рік. Саме на основі усних спогадів і побудована виставка «Український єврейський сімейний альбом», що складається з 16 панелей, які в свою чергу розділені на два періоди: довоєнний і «Темні часи».

В експозиції представлені фотографії людей, зібрані інтерв'юерами та їх спогади про передвоєнного періоду – сімейні традиції, улюблені справи, плани на майбутнє.

– Ця виставка дає можливість побачити, як жили, відчували себе, які етапи становлення пройшли єврейські родини, які проживали в українському суспільстві і були складовою частиною українського народу, а головне, разом із ним переживали ті важкі періоди нашого минулого, – говорить професор Людмила Бабенко.

В цілому інститут «Centropa», який має штаб-квартиру в Відні, займається вивченням історії єврейського народу та має на меті зберегти її, та поширити за допомогою фільмів, книг і виставок.

Студенти і всі бажаючі городяни можуть відвідати виставку до кінця тижня в стінах педагогічного університету, після чого вона переїде в Полтавський національний технічний університет імені Кондратюка.

Віктор Карпенко