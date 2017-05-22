Кабмін дозволив виплачувати пенсії не за пропискою

22.05.2017 Поділитися

Відтепер пенсіонери зможуть отримувати свої кошти не за місцем прописки, а за фактичним місцем проживання. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

До цього пенсіонери отримували свої виплати за місцем проживання. Це порядок був дійсним від 30 серпня 1999 року. Тепер же пенсії можна буде отримати за фактичним місцем по всій Україні. Такі заходи пов’язані з анонсованою раніше пенсійною реформою.

Ця реформа передбачає зміни страхового стажу і збереження віку виходу на пенсію.

Віктор Карпенко