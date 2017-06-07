Закрити
Робота журналістом
 
 
  •  

Кабмін готує медичний геноцид українців. У Раду внесено проект медреформи

00
Поділитися
Кабмін готує медичний геноцид українців. У Раду внесено проект медреформи

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект реформи системи медичного забезпечення. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Що ми повинні фінансувати: стіни лікарень або якість медичної послуги? Відповідь очевидна: надав послугу – отримав гроші. Автономізація лікарень – це правильний крок, який дасть можливість лікарням стати конкурентними, якісними», – вважає прем'єр.

https://glavnovosti.com/wp-content/uploads/2017/06/Screenshot_29-30x30.png 30w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin-bottom: 15px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: "PT Sans", arial, times, serif; font-size: 18px; height: auto !important;">

Гройсман також висловив надію, що після проведення цієї реформи українці будуть жити довше. Тому він сподівається на голосування у Верховній Раді з розгляду цих законів, написав він у своєму Facebook.

Тим часом гостру критику викликала різка зміна системи фінансування медичних установ і системи надання медичної допомоги населенню.

Екс-міністр охорони здоров'я в уряді Арсенія Яценюка, народний депутат Олег Мусій різко розкритикував урядові законопроекти, подані в Раду в обхід профільного комітету.

«Урядові законопроекти в обхід профільного Комітету не можуть бути підтримані в залі, якби ресурси на це не кидали «доброзичливці» українського народу. Буде продовжена дискусія і прийняті ЛЮДСЬКІ реформаторські закони», – написав Мусій в Facebook.

Крім того, в коментарях до посту Мусій зазначає, що система «пацієнтських законів», якою запроваджується принцип «гроші ходять за пацієнтом», на думку ВООЗ є чинником, що підсилює корупцію в системі охорони здоров'я.

https://glavnovosti.com/wp-content/uploads/2017/06/Screenshot_30-768x504.png 768w, https://glavnovosti.com/wp-content/uploads/2017/06/Screenshot_30-570x374.png 570w, https://glavnovosti.com/wp-content/uploads/2017/06/Screenshot_30-701x460.png 701w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin-bottom: 15px; color: rgb(33, 33, 33); font-family: "PT Sans", arial, times, serif; font-size: 18px; height: auto !important;">

На думку доктора-педіатра Євгена Комаровського, реформа, яку пропонує Міністерство охорони здоров'я, призведе до знищення системи надання медичної допомоги. Після цього кожен третій українець помре від раку, прогнозує Комаровський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це наше видання.

Коментарі