Кабмін готує медичний геноцид українців. У Раду внесено проект медреформи

07.06.2017 Поділитися

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект реформи системи медичного забезпечення. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

«Що ми повинні фінансувати: стіни лікарень або якість медичної послуги? Відповідь очевидна: надав послугу – отримав гроші. Автономізація лікарень – це правильний крок, який дасть можливість лікарням стати конкурентними, якісними», – вважає прем'єр.

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Гройсман також висловив надію, що після проведення цієї реформи українці будуть жити довше. Тому він сподівається на голосування у Верховній Раді з розгляду цих законів, написав він у своєму Facebook.

Тим часом гостру критику викликала різка зміна системи фінансування медичних установ і системи надання медичної допомоги населенню.

Екс-міністр охорони здоров'я в уряді Арсенія Яценюка, народний депутат Олег Мусій різко розкритикував урядові законопроекти, подані в Раду в обхід профільного комітету.

«Урядові законопроекти в обхід профільного Комітету не можуть бути підтримані в залі, якби ресурси на це не кидали «доброзичливці» українського народу. Буде продовжена дискусія і прийняті ЛЮДСЬКІ реформаторські закони», – написав Мусій в Facebook.

Крім того, в коментарях до посту Мусій зазначає, що система «пацієнтських законів», якою запроваджується принцип «гроші ходять за пацієнтом», на думку ВООЗ є чинником, що підсилює корупцію в системі охорони здоров'я.

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На думку доктора-педіатра Євгена Комаровського, реформа, яку пропонує Міністерство охорони здоров'я, призведе до знищення системи надання медичної допомоги. Після цього кожен третій українець помре від раку, прогнозує Комаровський.