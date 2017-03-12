Кабмін схвалив законопроект про альтернативу застав по кредитах

12.03.2017 Поділитися

Кабінет міністрів схвалив законопроект у введенні інструменту довірчої власності в якості альтернативи застав при кредитуванні.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну в п'ятницю, 10 березня, – повідомляє «Бізнес Цензор»http://biz.censor.net.ua/events/3022272/kabmin_odobri...

Як пояснив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, цей інструмент може допомогти розблокувати кредитування українських підприємств банками.

– Проблема кредитування – це одна з основних проблем для розвитку промисловості зараз. Ми розуміємо, що банки не хочуть кредитувати, навіть маючи суттєвий грошовий ресурс.

Тому що вони бояться, що не зможуть стягнути заставу. Тому що бояться, що справи застрягнуть в судах і через 2-3 роки їх застави будуть визнані недійсними, – зазначив Нефьодов.

За його словами, спеціально для цього створено новий інструмент кредитування.

– Для того, щоб побороти це, ми не можемо відразу перебудувати судову систему. Але ми може запропонувати новий інструмент, який в деяких випадках може замінити заставу. Це довірча власність. Цей інструмент схожий на фінансовий лізинг, коли право власності на об'єкт залишається за кредитодавцем , тобто за банком, до того моменту, поки позичальник не розрахується по кредиту, – додав міністр.

Відділ моніторингу