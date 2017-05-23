Кабмін вирішив ліквідувати Держсанепідемслужбу

23.05.2017 Поділитися

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби. До ліквідації служби долучиться відповідна комісія.

Подальше функціонування відомства Кабмін вважає недоцільним, оскільки наразі виконання її функцій забезпечують Мінохорони здоров'я, Державна служба з питань праці та Держпродспоживслужба.

Тому ліквідацією служби займатиметься відповідна комісія. Головою комісії призначено голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу, який з 2016 року займає посаду керівника служби.

Згідно з постановою Кабміну №348 від 29 березня, уряд на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 8 лютого 2016 скасував рішення про реорганізацію Держсанепідслужби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Довідково: У 2014 році Кабмін створив Держпродспоживслужбу на основі чотирьох контролюючих органів – Держсільгоспінспекції, Держветфітослужби, Держсанепідемслужби і Держслужби з питань захисту прав споживачів.

Віктор Карпенко