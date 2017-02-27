Кадрово-конкурсні баталії навколо заступництва в Карлівській РДА

27.02.2017 Поділитися

Ілля Василенко,журналіст, м.Карлівка.

Спеціально для «ОБ»

У Карлівці триває епопея з визначенням осіб, що працюватимуть на посадах заступників голови РДА.

У середині серпня 2016 року було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови Карлівської РДА. Адже голова РДА Сергій Костенко працює без обох заступників. У місті ходять чутки, що нібито заступників голові заважає призначити хтось з керівництва облдержадміністрації.

Сергій Костенко

Голова Полтавської ОДА Валерій Головко створив для цього конкурсну комісію з представників апарату Полтавської ОДА , яка мала провести конкурс в три етапи. Головою комісії став заступник голови – керівник апарату ОДА Микола Білокінь.

Микола Білокінь – у центрі з барсеткою

І ось вже 14 вересня 2016 року в Карлівській райдержадміністрації відбувся відкритий конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови РДА. Проходив конкурс в три етапи: 1 – комп′ютерне тестування 2 – ситуативне завдання, 3 – співбесіда .

У конкурсі взяли участь два кандидати. Нікому не відомий житель Полтави, підприємець, який не має стажу на керівних посадах та державній службі Олександр Артеменко і добре відома всім начальник відділу освіти, молоді та спорту Карлівської РДА Людмила Слєпцова, що є дружиною колишнього мера міста Володимира Слєпцова.

Слєпцова і Артеменко

Якщо з Людмилою Слєпцовою все зрозуміло, то про особу Олександра Артеменка слід зазначити, що як стало відомо з відкритих джерел, він займався громадсько–політичною діяльністю в Полтаві, був депутатом однієї з райрад міста і членом партії Народний фронт. Поза очі казали, що він є креатурою самого очільника області Валерія Головка, який був його однопартійцем, і також є думка, що він дуже вигідна людина на посаді заступника РДА для голови Карлівської райради Петра Світлика, щоб контролювати голову РДА Сергія Костенка.

Також з місцевих ЗМІ стало відомо, що Сергію Костенку раніше пропонували поступитися посадою саме Артеменку, а самому піти до нього в заступники, однак Костенко не погодився. Тому можна тільки уявити напруженість цієї ситуації. Окрім того, що Артеменко полишив, як він казав, успішний бізнес в Полтаві, він погодився пітинапосаду в район з окладом 5000 грн. Цікаво, що його мотивувало? Артеменко стверджує, що патріотизм.

Для того щоб перейти до другого етапу конкурсу, під час комп’ютерного тестування потрібно дати правильні відповіді на 24 з 40 питань.

На жаль, з першим етапом Людмила Слєпцова не впоралася, хоча і має багаторічний стаж на державній службі. Вона правильно відповіла на 20 питань, а її конкурент Артеменко – на 36 питань. Питання стосувалися законодавства України, в першу чергу закони «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державні адміністрації» і Конституції України. Слід зазначити, що під час проведення конкурсу стався збій в комп’ютері Слєпцової, і не відразу вдалося встановити результати її тестування. Після того, як встановлено було, що Слєпцова не набрала потрібної кількості відповідей, то її не допустили до другого етапу конкурсу. Тому два інші етапи конкурсу Артеменко проходив сам. І пройшов успішно, ставши переможцем.

Як сказав голова комісії Білокінь, що такий випадок зі збоєм комп’ютера стався в них уперше, адже в кількох районах області вже проводилися подібні конкурси і таких проблем не було. Слід нагадати, що згідно з новим законодавством на керівні посади держслужбовців призначаються за результатами конкурсу, а раніше призначалися вищим керівництвом.

Але пані Слєпцова подала до суду позов на дії конкурсної комісії. І виграла справу. Головним аргументом було, те що саме на ній завис комп’ютер і члени комісії в ручному режимі втручалися в роботу комп’ютера. Обласна державна адміністрація подала апеляцію на рішення першої інстанції і програла її в апеляційній інстанції. Рішення вступило в силу 18 січня 2017 року і визнавало конкурс таким, що не відбувся, і зобов’язало провести конкурс повторно.

Саме 18 січня 2017 року мало відбутися засідання конкурсної комісії для відбору кандидата на посаду заступника голови Карлівської РДА . Але кілька членів і сам її голова Білокінь вийшли зі складу комісії, тож конкурс не відбувся.

Кандидатами на посаду заступника голови РДА були Володимир Слєпцов, колишній міський голова, Юлія Кодинець, колишній заступник міського голови, Михайло Кобченко – син засновника АПК «Докучаєвські чорноземи» Юрія Кобченка.

Ось такі баталії розгортаються в маленькому містечку на тлі війни та кризи.

Жителі Карлівки чекають на продовження кадрово-конкурсної епопеї.