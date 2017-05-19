Камені кременчуцької магнітної аномалії презентували полтавцям

19.05.2017 Поділитися

Близько 120 зразків гірських порід та мінералів з Кременчуцької магнітної аномалії перебувають у полтавському Краєзнавчому музеї.

18 травня Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського презентував виставку «У світі гірських порід» до Міжнародного Дня музею. Експозиція містить геологічну колекцію із Горішніх Плавнів. Представлено близько 120 зразків гірських порід та мінералів, що видобувають на Горішньоплавнівському, Лавриківському та Єристівському родовищах. Місця видобутку знаходяться на території Кременчуцької магнітної аномалії.

– Цікавими експонатами є палеонтологічні зразки з відбитками викопних видів черепашок-молюсків. Також можна побачити різні корали — скам'янілий, залізистий корал. Перлиною виставки є бурштин, –говорить завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу природи Полтавського краєзнавчого музею Світлана Кигим.

Експозиція належить краєзнавчому музею Горішніх Плавнів та вперше прибула до Полтави за своєрідною програмою обміну між музеями. Натомість у зворотному напрямку поїхала виставка, що втілює образ півня в українському декоративно-вжитковому мистецтві.

Віктор Карпенко