Камерний хор «Гілея» заспівав для полтавців

12.01.2017 Поділитися

До новорічних свят у Краєзнавчому музеї вже традиційно виступив відомий міжнародний камерний хор «Гілея».

Новорічним подарунком для полтавців стала концертна програма «Різдвяне сяйво», в якій було виконано такі твори як «Богородице Діво», «Тиха ніч», «Павочка», «Возвеселімся», «Щедрик», «Боже, великий, єдиний» та інші.

Також гості свята змогли прослухати зворушливі Різдвяні поезії у виконанні Олени Гопей - режисера аматорського театру «Під сходами».

Довідково: Історія «Гілеї» починається в жовтні 1998 року, під проводом заслуженого працівника культури Павла Лиманського (1951-2001рр.). Зараз же його очолюють Світлана Гогохія (президент Творчого громадського об’єднання «Гілея»), Леонід Журавський (художній керівник та головний диригент) та Ганна Куриленко (диригент-хормейстер).

Відділ моніторингу