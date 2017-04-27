Кандидат у президенти Франції молодший за свою дружину на 25 років

27.04.2017 Поділитися

Французькі експерти пророкують перемогу в другому турі 39-річному кандидату в президенти Еммануелю Макрону, а не Марін Ле Пен. Як не дивно для нас, але романтичні французи симпатизують Макрону не лише тому, що він молодий і енергійний, а й через історію його кохання.

Вона нагадує мелодраму. Ще коли Еммануель Макрон був підлітком, він закохався в свою вчительку французької мови, спадкоємицю великого сімейного бізнесу, у якої на той час вже було троє дітей.

Еммануель Макрон зустрів Бріджит, коли йому було 16. У той час вона була його вчителем французької мови в приватній школі Ла-Провіденс в північному місті Ам'єн і вела театральний гурток, а вінмріяв стати актором.Однокласники Макрона згадують, що він більше спілкувався зі своїми вчителями, а не з ровесниками. Під час перерв між заняттями шукав компанію серед учителів для більш серйозних дискусій.

Їхні стосунки засуджували і більше 10 років вони намагалися їх приховувати.Бріджит вийшла заміж за Еммануеля тільки в 2007 році, коли йому виповнилося 30 років.

Бріджит старша за свого обранця на 24 роки і 8 місяців. До зустрічі з Еммануелем, Бріжит була заміжня, у неї троє дітей від першого шлюбу, зараз Бріжит стала бабусею вже в сьомий раз.

Зараз Бріжит залишила педагогічну діяльність і допомагає чоловікові в його політичній кар'єрі.

Саме Бріджит Тронье розповіла журналістам про президентські амбіції свого чоловіка і вочевидь готова взяти на себе роль першої леді Франції.

Бріджит народилася на півночі Франції, в місті Ам'єн, в родині відомого шоколатьє. Сімейний бізнес приносить дохід в € 4 млн на рік. У пресі жартують, що батьки завжди робили одні з кращих тістечок "макаронів" в Ам'єні, а тепер у них є ще й Макрон.

Журналісти відзначають, що Бріджит розумна і гостра на язик.

На питання журналістів, в чому секрет успіху Макрона в політиці, Бріжит відповіла, що він успішний у всьому.

Повідомляється, що на півночі Франції у Макрона є будинок, де вони часом ховаються, щоб побути далеко від репортерів.

Під час інтерв'ю BMFTV в квітні Макрон ясно дав зрозуміти, що він і його дружина вирішили не мати дітей. Він уже нерідний дід семи онуків і йому цього, ймовірно, поки достатньо.

"Ми вирішили не мати дітей. Вибір, який не був для мене егоїстичним , - сказав він. - Я не потребую своїх біологічних дітей і онуків, щоб дати їм стільки любові, як я можу дати".

За матеріалами Інтернет-видань