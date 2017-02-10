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Капліна спіймали на порушенні обіцянки про масові «тарифні» мітинги

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Капліна спіймали на порушенні обіцянки про масові «тарифні» мітинги

Сергій Каплін раніше пообіцяв, що по всій Україні будуть діяти страйки проти тарифів та корупції – повідомляє портал «Слово і діло».

Так, у червні 2015 нардеп Каплін обіцяв, що через лічені тижні в Україні відкриються страйкові комітети. Пізніше він повідомив, що незабаром буде скликано новий антикорупційний Майдан. Однак він так і не відбувся.

На сьогодні в Україні так і не створили систему стабільних Страйкових комітетів проти тарифів та корупції, незважаючи на те, що знизити тарифи так і не вдалося.

Не дивлячись на це, профспілками все ж було організовано кілька масових мітингів проти підвищення тарифів. Однак, результату вони не принесли – ані Верховна Рада, ані місцеві так і не встановили мораторій на підвищення тарифів.

Відділ моніторингу

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