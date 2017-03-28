Карлівська міська рада звільнила секретаря за недовіру

28.03.2017 Поділитися

21 березня 2017 року на черговій сесії Карлівської міської ради, яку чекали три місяці, Карлівським міським головою Олександром Наконечним було винесено питання щодо не довіри секретарю міської ради Людмилі Мильковій.

Сама сесія проходила емоційно та бурхливо. Мер навіть викликав поліцію, щоб змусити депутатів перейти в інше приміщення. Бо ті самовільно прийняли рішення провести сесію в залі районної, а не міської ради. Воно й не дивно, адже там зал більший, а охочих прийшло чимало, навіть депутат Полтавської обласної ради Ігор Горжій від «Батьківщини». Порядок денний містив 60 питань, і першим було звільнення секретаря міської ради.

Офіційних приводів для звільнення Людмили Милькової, озвучених О.Наконечним, було два: недовіра та систематичне порушення трудової дисципліни. На недовіру «потягнуло» те, що коли мер був на лікарняному, а його обов’язки виконувала Милькова, остання звільнила начальника Реєстраційної служби Яніну Світлик за власним бажанням та всіх працівників цієї служби з усіма вихідними виплатами. Тобто, вся служба розформована і не працює, а міський голова про це – ні сном, ні духом!

Утім, тут потрібно згадати конфлікт між колишніми побратимами по команді мера, а саме, між головою райради Петром Світликом, що є чоловіком Яніни Світлик.

Яніна Світлик

Причиною звільнення Яніни Світлик міг стати конфлікт мера з нею через гроші. Гроші бюджету міської ради. Адже, виявилося, що до певного часу О.Наконечний не знав, яку заробітну плату отримує його підлегла, бо нарахуваннями керувала секретар ради Милькова.

У міській раді ходили чутки, що перший заступник мера Сергій Тарасовський випадково побачив якийсь документ, де була вказана заробітня плата Я.Світлик в розмірі 20 тисяч гривень на місяць! Звісна річ, мера це розлютило, бо його заробітна плата в два рази менша .

Але все це було останньою краплею в конфліктних ситуаціях між мером Наконечним, Мильковою та Яніною Світлик.

Адже навесні 2016 року в Карлівському районному суді відбулося ряд судових засідань по корупційних справах щодо незаконного виділення премій Мильковій шляхом підробки рішень сесій міської ради самою Мильковою. Однак частину справ суд закрив за давністю скоєння правопорушення, тобто, були пропущені строки позовної давності та розслідування, а одну справу суд повернув слідчим на доопрацювання й більше вона до суду не потрапила. Можливо через те, що суддя пішов на пенсію, а нового ще не призначили, районний суд взагалі не може відправляти правосуддя.

Але тоді О. Наконечний не порушував питання про не довіру секретарю ради, адже й сам, напевно, отримував чималі премії. На суд міський голова запросив журналіста з якогось полтавського видання, бо вже тоді відчував, що в боротьбі з Мильковою йому знадобиться підтримка ЗМІ. Бо вже тоді розвивався конфлікт між головою райради Петром Світликом та його дружина Яніною Світлик, яка, до речі, прийшла в кулуари суду морально підтримати Милькову перед судовим засіданням. До слова, Милькова і Світлик є членами місцевої організації ВО «Батьківщина», а мер - членом місцевої ВО «Свобода». На виборах всі ці партії підтримали Наконечного, але потім почали між собою конфліктувати, здебільшого за посади в мерії.

Можна припустити, що неофіційною, але суттєвою причиною звільнення Милькової може бути її причетність до корупційної оборудки з коштами міського бюджету. Міська рада виділила 300000 гривень на реконструкцію центрального парку міста Карлівки. Фірма, що мала займатися реконструкцією парку, зареєстрована за адресою, де проживає мер і його дружина, що є власницею фірми. Тобто, кошти пішли в родинний бюджет мера. Детально про цей випадок описано в ІВ «Полтавщина» http://poltava.to/news/41876/.

Кажуть, О.Наконечний має підстави вважати, що саме Милькова «злила» в пресу інформацію про корупційну схему ціною в 300 тисяч? Певно, тому, що доступ до документів, тим паче оригіналів, мала саме вона, а також Яніна Світлик. А як ще можна пояснити мокрі печатки на документах, які потрапили до ЗМІ, та ще виписки з державного реєстру підприємств? Ото ж бо! Тому Я.Світлик та Л. Милькова є головними підозрюваними в очах мера. Можливо саме тому Я.Світлик «підставила» мера, звільнившись з посади начальника реєстраційної служби разом з усіма іншими працівниками під час його хвороби. До речі Сергій Савчук, тодішній директор фірми дружини мера , сьогодні є інспектором з благоустрою міської ради і є однопартійцем мера, замість однопартійця Милькової Васильця, що займав цю посаду раніше, якому мер виніс догану та звільнив. Тому наростаючий конфлікт очевидний.

Та повернімося до сесії Карлівської міської ради. О.Наконечний запропонував на посаду секретаря міськради свого однопартійця-свободівця та депутата міської ради Валерія Намолова, відомого в місті тим, що допомагав збирати кошти та продукти для бійців АТО, а потім його звинуватили в розкраданні допомоги для бійців АТО. Але Намолов не отримав підтримки в депутатів. Одразу після звільнення Милької, вся фракція депутатів міської ради «Батьківщина» покинула сесійну залу. Перед виходом із зали, депутат міської ради від «Батьківщини» Сергій Бобрицький сказав, що місцева організація партії «Батьківщина» залишає за собою право збору підписів за відставку мера!

Призначення секретаря міської ради перенесли на наступний день - 22 березня 2017 року. За добу було зібрано й подано міському голові підписи більшості депутатів з проханням висунути секретарем Олега Стовбуна, який був секретарем міської ради від Партії регіонів до приходу Наконечного мером. Тоді Стовбуна замінила Милькова за квотою місцевої «Батьківщини», бо завдяки підтримці цієї партії Наконечний став мером. Олега Стовбуна було призначено секретарем міської ради більшістю голосів 22 березня 2017 року - з п’ятої спроби.

Олег Стовбун

Валерій Намолов

Реакція Л.Милькової у соцмережах з приводу звільнення: «Виявляється, не ту партію назвали «Свобода»! Об′єдналися з колишніми ригами, що стояли на Антимайдані, і б′ють себе в груди, які вони націоналісти і борці за справедливість! Тьху!»

На останок виникає запитання: а що тепер буде з мером? Бо конфлікт не вичерпано, він є не суто службовим, а персонально-політичним. Можна дати невеликий прогноз на майбутнє. А прогноз невтішний для Наконечного. Адже по-перше, порушено кримінальне провадження щодо корупційної оборудки в 300 тисяч, про це заявив начальник Карлівського РВ Національної поліції Костянтин Лебідь на сесії Карлівської районної ради.

А по-друге, чимало людей у Карлівці прам’ятають історію звільнення першого заступника Наконечного Сергія Шевченка, члена місцевої «Батьківщини», який нібито після свого звільнення почав збирати підписи жителів міста за звільнення міського голови. До речі, якщо і справді зібрати підписи за звільнення мера, а їх потрібно більше, ніж мер набрав на виборах, тобто, не менше ніж 2126 підписів мешканців міста. Це не так вже й багато. Може, ці підписи вже й зібрані або частково зібрані. Потім ці підписи можуть бути зареєстрованими в Карлівській міській виборчій комісії, яка є повноважною до формування нової. А цю комісію очолює Тетяна Лисяк, член міського виконавчого комітету від місцевої організації ВО «Батьківщина». Тому звільнення О.Наконечного у такий спосіб є цілком реальним.

Варто звернути увагу на коментарі під публікацією Л.Милькової у соцмережі про свою відставку, там серед інших є коментарі Сергія Шевченка та Тетяни Лисяк. І ці коментарі явно не на користь міського голови...

P.S. Як не дивно, але Л. Милькова, П.Світлик, Я. Світлик , С. Шевченко, Т. Лисяк та інші, це люди, які не просто підтримували, а й активно агітували за кандидатуру О. Наконечного на виборах мера, при цьому дехто бігав по дворам та вулицям з листівками, як наприклад Милькова. А дехто роздавав не виконанні та брехливі обіцянки виборцям, аж до того, що підвищать зарплати та пенсії! Так і «протягуючи» його кандидатуру в спосіб, що межує з криміналом і порушенням виборчого законодавства. Як приклад, підкуп виборців, що було зафіксовано підчас виборчої кампанії та маніпулювання свідомістю виборців, не достовірною інформацією. Чи не час цим людям та їх прихильникам, вибачитися публічно перед виборцями, яких вони загітували за О.Наконечного, а також перед виборцями інших опозиційних кандидатів, яких вони поливали нищівним брудом, що межує з приниженням честі та гідності людини?! Наразі питання залишається відкритим…

Ілля Василенко,

Журналіст, м. Карлівка