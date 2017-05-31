Керівник митного поста в Полтавській області збирав хабарі за імпорт авто

31.05.2017 Поділитися

Керівництво митного поста в Полтавській області збирало хабарі за імпорт авто. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чиновник за змовою з представниками брокерських компаній систематично отримував гроші за сприяння в розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Залежно від марки авто зловмисники оцінювали свої послуги від двохсот до п'ятисот доларів.

Під час обшуків за місцем роботи митника, в офісах брокерів і автомобілях, правоохоронці виявили гроші в національній та іноземній валюті на більш ніж 200 тис. грн. Митнику та брокерам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Деталі незабаром.