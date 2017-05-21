Кількість населення Полтавщини постійно меншає – держстат

21.05.2017 Поділитися

Головне управління статистики у Полтавській області констатує зменшення кількості населення в регіоні.

Так на початок 2017 року кількість людей, що проживали в області становила 1 426 828 осіб. Проте за перші 4 місяці поточного року 3 468 виїхали з регіону за різними причинами. То ж на 1 квітня кількість населення становила 1 423 360 людей.

Зазначимо, що станом на 1 січня минулого року на Полтавщині проживало 1 431 100 постійного населення. Наявного ж (з урахуванням тимчасово проживаючих тут людей) населення – 1 438 900 осіб.

Кількість наявного населення в Україні станом на 1 березня цього року становила 42 541 633 людей. Постійного ж – 42 371 996.

В управлінні зазначають, що дані наведені без урахування анексованого Криму. Оцінки чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Віктор Карпенко