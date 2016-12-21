Книги про «Побратимів» та «Відчайдухів» презентували в Полтаві

21.12.2016 Поділитися

Учасники бойових дій на Сході України, зокрема, кавалер орденів Богдана Хмельницького і «За мужність» Юрій Літковець представили студентам книги у Полтавському професійно-технічному училищі №4.

Презентовані збірки «Побратими» та «Відчайдухи» оповідають про українських військових, що особливо відзначилися у військових діях на Сході України.

– Ці книги результат творчої праці журналістів та активістів. Більше двох років збирали історії та готували їх до друку. Героями книжок стали українські військові, які служать на окупованому Донбасі – сказав головний редактор журналу «Військо України» і полковник Валентин Буряченко.

Самі військові вважають такі книги надзвичайно важливими, адже в них викладені історії про війну, про які мають знати усі. Бійці акцентують увагу на українській молоді, адже вважають, що юне покоління має розуміти, що відбувається на лінії бойових дій.

Також ввтори анонсували вихід ще 2 книг. У них ітиметься про жінок-військовослужбовців.

Віктор Карпенко