Книгу про більшовицькі репресії презентували на Полтавщині

11.02.2017 Поділитися

Монографію Віктора Ревегука про антибільшовицький опір та червоний терор презентували у Полтаві.

Робота історика розповідає про антибільшовицький рух опору 1920-1930 рр. на Полтавщині.

За словами автора, основними осередками опору в регіоні стали кобзарі. Вони пропагували патріотичний дух серед місцевого населення, через це їх переслідували. Цьому відведена переважна частина монографії Ревегука.

– У моїй книжці є десять нарисів. Вони про повстанців, про підпілля на Полтавщині, зокрема в Лубнах, описана трагедія кобзарів Полтави, Зіньківська катівня НКВС, трагедія української автокефальної церкви, – додав автор.

Основними джерелами для написання книги стали архіви СБУ в управлінні Полтавської області.

Книгу видано у 300 примірниках, що передадуть до всіх основних бібліотек області.

Презентація відбулась у Полтавському краєзнавчому музеї і зібрала близько 30 людей.

Довідково:

Ревегук Віктор — кандидат історичних наук, доцент, науковець, педагог.