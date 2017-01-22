Книгу про Революцію Гідності презентували у Полтаві

22.01.2017 Поділитися

У Полтаві презентували книгу Тетяни Домашенко «Ангели-охоронці».

В обласній бібліотеці імені Котляревського відбувся творчий вечір-презентація книги української поетеси Тетяни Домашенко.

За словами авторки, ця книга – не лише продовження попередньої «Небесної Сотні воїнів Майдану», це – продовження Революції Гідності, що тримає оборону «в слові, як в броні».

На презентацію завітали студенти, представники спілки письменників міста та учасники бойових дій на Сході України.

Довідково: Тетяна Домашенко — поетеса, громадсько-політичний діяч, автор 4 поетичних збірок, засновник і директор видавництва «Духовна Вісь».

Олександр Гуцул