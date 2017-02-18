Книжкову виставку про Революцію Гідності презентували в Полтаві

18.02.2017 Поділитися

У Полтаві було презентували книжкову виставку «Майдан стогнав. А сотня в небо йшла, один за одним наче янголята».

Напередодні Дня Героїв небесної Сотні – 20 лютого, у Полтаві було проведено книжкову виставку-спомин, присвячену пам’яті загиблих під час Революції Гідності.

Організатори заходу розповіли про головну ідею відкриття експозиції.

–Матеріали, представлені на виставці, оспівують тих, хто не побоявся куль і кийків, поклав своє життя за рідну Україну, показав всьому світові, що українці ніколи не стануть на коліна. Напередодні весни. Заради життя і щастя свого народу. На підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Пам’ятаймо про тих, хто загинув за наше майбутнє!, – розповідає працівниця бібліотеки Людмила Гожда.

Захід відбувся у обласній бібліотеці Котляревського. Експозиція діятиме до кінця цього місяця.