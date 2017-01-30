Колекцію одягу в стилі модерн презентували в Полтаві

30.01.2017 Поділитися

В Полтаві презентували колекцію жіночого одягу в стилі модерн.

Показ нової колекції одягу «Снился мне сад в подвенечном уборе» від Олени Гопей та Юрія Матвєєва зібрав чималу кількість шанувальників вітчизняних дизайнерів.

За словами організаторів заходу, дана колекція є переважно жіночою і поєднує у собі класичні елементи та нові віяння дизайнерської індустрії.

Олена Гоплей розповіла, що весь ряд представлених робіт виконаний у стилі модерн.

На показ завітали представники дизайнерської спілки міста та пересічні полтавки, що цікавляться роботою майстрів.

Захід відбувся в галереї мистецтв Ярошенка та зібрав понад 40 учасників.

Олександр Гуцул