Колекцію одягу в стилі модерн презентували в Полтаві
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В Полтаві презентували колекцію жіночого одягу в стилі модерн.
Показ нової колекції одягу «Снился мне сад в подвенечном уборе» від Олени Гопей та Юрія Матвєєва зібрав чималу кількість шанувальників вітчизняних дизайнерів.
За словами організаторів заходу, дана колекція є переважно жіночою і поєднує у собі класичні елементи та нові віяння дизайнерської індустрії.
Олена Гоплей розповіла, що весь ряд представлених робіт виконаний у стилі модерн.
На показ завітали представники дизайнерської спілки міста та пересічні полтавки, що цікавляться роботою майстрів.
Захід відбувся в галереї мистецтв Ярошенка та зібрав понад 40 учасників.
Олександр Гуцул