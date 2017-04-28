​Коли сусіди – свині: в Кобеляцькому районі відновлять скандальний свинокомплекс

28.04.2017 Поділитися

"Білицький майдан", як охрестили місцеві жителі протести, що вибухнули в серпні 2016 році проти свинокомплексу ТОВ «Сільські традиції» в селищі Білики Кобеляцького району, можна сказати, виявився марним. Адже після кількох місяців пікетування стало зрозумілим, що скандальне підприємство таки відновить роботу.

Як повідомляє Gazeta.ua, свинокомплекс, який виник в 2011 році, належить російському олігархові Олександру Орлову. Місцеві мешканці постійно нарікали на нестерпний сморід та брак води в селищі. В серпні 2016 року місцевим жителям пообіцяли закрити підприємство, але вже в квітні поточного року керівництво області повідомило, що свиней у Біликах продовжать розводити.

Інвестори пообіцяли побудувати біля ферми систему очисних споруд, щоб людям не так дошкуляв постійний сморід.

Але якщо споруди лише обіцяють, то судові позови проти громадських активістів свинокомплекс вже подав. На сьогодні таких зареєстровано вже 14. Розглядаються вони в Октябрському суді м.Полтави. Керівництво свинокомплексу вимагає відшкодувати 11 млн. грн., мотивуючи це тим, що від постійного блокування роботи ферми свині нібито втрачали вагу та дохнули, що принесло значні збитки.

До речі, 27 квітня у Кобеляцькому райсуді розпочався розгляд кримінальної справи за звинуваченням директора ТОВ «Сільські традиції» Юрія Грушевського у забрудненні у серпні минулого року 2,7 га земель запасу Білицької селищної ради свинячою гноївкою.