Колишній гравець «Шахтаря» повернувся до «Ворскли»

01.03.2017 Поділитися

Полтавська «Ворскла» підписала контракт зі своїм вихованцем та колишнім гравцем донецького «Шахтаря» Олександром Чижовим.

Гратиме відомий український захисник під 33 номером. У «Ворсклі» Чижов робив перші кроки в якості професіонального футболіста. Керівництво клубу підписало з гравцем контракт за схемою «1+1». Тобто Чижов рік гратиме у Полтаві з можливістю автоматичної пролонгації.

Більшу частину своєї кар’єри оборонець провів у донецькому «Шахтарі», з яким був пов’язаний контрактом шість років. Також у послужному списку Чижова значаться маріупольський «Іллічівець» та ПФК «Севастополь», а до «Ворскли» він перейшов із казахстанського «Окжетпеса».

Чижов покликаний замінити Олексія Дитятьєва, який цієї зими перейшов з «Ворскли» до «Карпат».

Проявити себе Олександр зможе вже цими вихідними у грі проти луганської «Зорі». Пройде матч 5 березня на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського. Розпочнеться гра о 17:00.

Віталій Кравченко