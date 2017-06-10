Колишній «регіонал» та акціонер «Полтавагазу» Олексій Лелюк намагається захопити «Екометан» – ЗМІ

10.06.2017 Поділитися

Корпоративні конфлікти та боротьба за активи на різних рівнях дуже часті новини в наш час. Ми звикли думати, що після перемоги Революції Гідності, активність темних схем і прямий грубої сили у відносинах влади і бізнесу минула, що «віджимань по беззаконню» стало менше, а основні махінації намагаються провертати прихованими схемами або ж домовлятися. Однак і зараз відбуваються випадки, коли у бізнесу намагаються відбирати активи, та ще й використовуючи для цих цілей комунальні служби, пише «Антикор».

Не так давно подібний випадок стався в Полтаві. Комунальне підприємство «Полтавагаз» подало прохання в прокуратуру про порушення кримінальної справи щодо фірми «Екометан». Компанію «Екометан» в місті знають добре – їй належать дві з чотирьох метанових заправок міста. Вони вдало розташовані, що дозволяє їм продавати понад 300 000 кубометрів метану на місяць. Послугами користуються всі: від маршруток і далекобійників до таксистів.

«Полтавагаз» подало прохання в прокуратуру і суд в грудні 2016 року, щоб перевірити – чи були порушення в роботі компанії.

Слідство стало для «Екометан» великим сюрпризом – за словами її керівництва, раніше ніяких скарг з боку клієнтів на компанію не надходило. Всі лічильники компанії – повірені і опломбовані.

В результаті слідчих дій бізнес зупинився, що відчули всі споживачі послуг в Полтаві – про цей випадок повідомляли багато місцевих ЗМІ. При цьому, як видно в цих двох сюжетах, представники «Полтавагаз» уникають відповіді на питання, що ж стало причиною звернення до прокуратури або ж просто не бажають відповідати.





З керівником і співвласником компанії, директором Володимиром Сидоровим, ми зустрічаємося в Києві, біля дверей Генеральної прокуратури.

Сидоров приніс звернення на ім'я генпрокурора Юрія Луценка – тому що слідчий у справі його компанії по суті заблокував ведення бізнесу, перевищивши повноваження. Суть в тому, що був вилучений лічильник, а повинна була відбутися заміна його на інший, повірений. В результаті було зупинено роботу всього бізнесу і компанія почала зазнавати збитків. А Полтавська обласна прокуратура ніяк на це не відреагувала.

Крім того, бізнесмен спробував звернутися до нардепів за допомогою. Народний депутат Ірина Суслова (БПП) написала депутатський запит Юрія Луценка ще в березні про порушення роботи слідства – але відповіді досі немає.

– У нас на станції 17 січня цього року був проведений обшук слідчим Дорошенком за постановою суду. В результаті слідчих дій було вилучено лічильник. Слідство повинно встановити, чи використовували ми газ повз лічильника, використовували ми закуплений газ для своїх потреб, крім зазначених цільових, іншими словами - чи було злодійство газу. Для нас це було дуже дивно - в 2016 році у нас було 12 перевірок, і всі перейшли благополучно, – говорить Сидоров.

За його словами, проблеми почалися після того, як «Екометан» відмовилися закуповувати у «Полтавагаз» паливо – не влаштовувала цінова політика.

– Ми вирішили закуповувати газ безпосередньо у газовидобувників. Різниця між «Полтавагаз» та виробниками – від 30 до 40 копійок на кубометрі, – говорить Сидоров.

Олексій Лелюк дійсно має відношення до «Полтавагаз». У 2003-2004 році він був головою правління компанії, в подальшому, за свідченнями ряду ЗМІ, зберіг свій вплив на менеджмент компанії.

Лелюк був активним політиком – з 2003 по 2008 рік очолював обласну «Партію регіонів». Був нардепом IV, V, і VI скликання від «ПР».

В кінці 2010 року президент Янукович призначив Лелюка головою Держкомрезерву. Коли Лелюк зайняв цей пост, Фонд Держмайна продав 26% акцій «Полтавагаз» тітці Лелюка, і вона стала володарем 66% акцій компанії.

Крім того, в 2012 році ЗМІ опублікували розслідування про те, як «Полтавагаз» у 2012 році закуповувала газ для споживачів у сумнівних фірм (т.зв. «прокладок») на 82 долари дорожче, ніж «Нафтогаз» продавав іншим облгазам.

Також, з 2010 року Лелюк контролює ринок пропану в Полтаві через встановлення контролю «Полтавагаз» над «ПОЛТАВАПРОПАНГАЗ»

За словами Сидорова, бізнес таким чином просто зупинений. Мабуть, скоро почнуться пропозиції «розблокувати» і «домовитися» за частку. Але на умови вимагачів співвласники компанії йти не збираються.

У підсумку заяву в ГПУ Лелюк подав – разом з громадською організацією «Антікорупційній комітет Майдану».

Надалі підприємець готується до боротьби в суді. Позов до Господарського суду вже подано.

Також, за його словами, Сидоров буде домагатися того, щоб йому відновили роботу його заправних станцій.

– Я готовий провести експертизу лічильника, так як я впевнений, що незалежна технічна експертиза засвідчить, що порушень немає. Більш того – я дуже хочу, щоб вона була проведена якомога швидше і заправки повернулися до роботи, – Сидоров.

Відділ моніторингу