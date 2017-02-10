Колишня чиновниця Полтавської митниці Ареф’єва, не дивлячись на хабарництво, продовжує працювати

10.02.2017 Поділитися

Начальник управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет не бачить правопорушень в роботі Лариси Ареф’євої, яка начебто була затримана на хабарі в 50 тис. дол. у жовтні 2015 року в Одесі. Минулого року Ареф’єва пішла на підвищення і працює в центральному апараті ДФС, відповідає за митний аудит у Департаменті аудиту ДФС – повідомляють «Наші гроші».

Шеремет запевняє, що історія із затриманням на хабарі не має підтверджень. «Коли ми почали розбиратися, то ні підозри, ні грошей ніяких, ні мічених, наскільки мені відомо ніхто не вилучав, скільки я намагався отримати інформацію – мені не надавали».

Така ж позиція щодо історії з хабарем і в головного податківця Романа Насірова. В коментарі програмі розслідувань «Слідство.інфо» в жовтні 2015 року він заперечував інформацію про хабар.

Справа з хабарем Ареф’євої не мала продовження, бо прокуратура не відкрила провадження і вона не перебувала в розшуку. А начальник внутрішньої безпеки ДФС не став детально розбиратися, бо провадження було не його, а СБУ.

Як повідомляв проект «Народне НАЗК», Лариса Ареф’єва продовжила свою кар’єру в структурах ДФС. Зникнувши з Одеси Ареф’єва працювала заступницею начальника відділу організації митного контролю та оформлення Полтавської митниці ДФС.

А потім майже одразу її перевели до Києва, бо вона «успішно пройшла стажування» в Полтаві. Тепер пані Ареф’єва очолює відділ митного аудиту у центральній ДФС. Цю посаду пані Ареф’єва вказала при заповненні декларації за 2015 рік.



Фото: bihus.info

За декларацією за 2015 рік Лариса Ареф’єва разом з донькою користуються 45 квадратами, записаними на її маму. А матір пані Лариси регулярно купує квартири в Київському комплексі «Паркове місто». Перша квартира на 45 кв.м. придбана 2010 року. У 2014 - докупили другу, вдвічі більшу. Навесні 2015 року - третю, вже на півтори сотні квадратів. Історія з хабарем трохи знизила оберти. У 2016 році родина Ареф’євої докупила тут лише місце для паркування, яке оформлено на її чоловіка – Павла.

Відділ моніторингу