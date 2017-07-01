Комбат Нацполіції Полтави погрожує розправою активісту (рос.)

01.07.2017 Поділитися

Командир батальона патрульной полиции Полтавы Денис Сидан угрожал расправой активистам за то, что те попытались оспорить выписанный штраф, а также заявить на патрульных за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, пишут «Ведомости».

Соответствующее видео было опубликовано на Ютуб-канале. Активист рассказал, что патрульные полицейские остановили водителя за то, что у него на лобовом стекле была трещина. При этом он отметил, что почти у каждой патрульной машины разбито лобовое стекло. Он рассказал, что копы выписали штраф. Взамен оштрафованный водитель сообщил на горячую линию «102» о том, что в машине у патрульных было разбито лобовое стекло, что является технической неисправностью. При себе заявитель имел постановление, на что очень негативно отреагировали полицейские.

Мужчина обвинил патрульных в том, что они не могут отвечать за свои поступки, прикрываясь служебными полномочиями. Он потребовал от полицейских составить протокол об их нарушении. «Мусорам закон не писал? То есть у нас закон разный?», – поинтересовался заявитель. На что водитель патрульного автомобиля позвонил комбату и рассказал, что гражданские лица пытаются «прессовать патруль». Командир батальона позвонил заявителю по личному номеру мобильного и начал угрожать расправой. Он посоветовал мужчине бежать из города и пообещал ему «устроить жесть». «Тебе тут не жить», – сказал собеседник. Из опубликованного фрагмента разговора слышно, что комбат угрожал «повырвать ноги» и «оторвать голову». «Тебя тут похоронят», – угрожал комбат. «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты творишь? Ты хочешь со мной поссориться? Я приеду щас, я оденусь и **ало навалю тебе», – угрожал патрульный. Комбат в резкой форме попросил не трогать «своих ребят», чтобы избежать больших проблем с руководством полиции. «Я убью всю твою семью», – кричал комбат.

Статья 121. в КУоАП предполагает нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами и влечет за собой уплату штрафа.

Александра Григорьева