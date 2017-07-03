Не розуміють чому в них забирають останнє, та ще б’ють, травлять собаками. Так як я побачив та почув про ситуацію в Бережінці. Підроблений підпис власника фермерського господарства, зміна в реєстрі (вітання міністру Петренко, саме м’яка назва на зібранні володарів паїв була «гандон»), потім тітушки з новим керівництвом, потім вкрадено та вивезено власності на мільйони гривень, потім жінки та чоловіки с дрючками та сапками, прості селяни, відбивають атаку та беруть тітушок в полон, потім суд (бла, бла, бла) за цей час керівник господарства запрошує, та составляє офіційно договір на охорону з фірмою де переважно добровольці з батальйону «Донбас», а потім Нацгвардія з 3011 з Кривого Рогу, потім «Корд», Поліція, собаки, побиті і Донбасівці і місцеві.

Чимось кадри з фільму «Список Шиндлера» нагадує, така собі зачистки гетто. Багато хто вже писав що це «битва за врожай», що правда десь посередині, що не все так просто, але поїдьте самі та поспілкуйтеся, послухайте людей що працюють на землі, подивіться на їх руки, подивіться їм в очі. Не Семену, не Івану, не Сергію, людям яких грабують по білому дню, переклавши два папірця. Зараз відбувається «розбір польотів», бо голова Кировоградської обл ради став на бік людей, бо об’єктивну оцінку дає СБУ, бо приїхали з головного управління Поліції, бо є потерпілі і свавілля, бо тут складніше ніж в Торецьку, бо Нацгвардійці з Кропивницького не захотіли перетворитись на тітушок, бо водій автобуса в котром, в невідомому напрямку намагались вивезти затриманих, довго купляв воду на АЗС, бо ще затримали бійців ССО, а вони подзвонили побратимам, бо люди та ветерани війни заблокували того автобуса і всіх відпустили. Бережинку відстояли, але скільки таких господарств по всій Україні банально вкрали, деякі на завжди. Сподобалася одна фраза «вони наш врожай хочуть вбирати, спочатку хай ростяжки та міни повбирають, суки!» Отакі настрої, так я це почув і побачив. Кращий вихід, це моментальної кадрові рішення, та вибачення перед простими Українцями. PS А ще я бачив руки керівника фермерського господарства, зрозумів, він на Віргинськи острови не літав, і ніякому ненажерливому підору нічого не дарував.

Микола Колесник, «Персона»