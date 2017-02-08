Конкурс на отримання премії Котляревського діє в Полтаві

08.02.2017 Поділитися

У Полтаві діє конкурс на здобуття щорічної міської дитячої літературної премії імені Івана Котляревського.

Від початку тижня оголошено продовження прийому робіт на участь у конкурсі.

Премію, уже традиційно, присуджують за високі досягнення у гумористичних жанрах (новела, гумореска, байка, оповідання, вірш).

Конкурс проводиться серед двох вікових категорій : молодші (учні 5-8 класів) та старші (9-10 класи). Окрім цього, оголошено дві номінації – поезія та проза.

За умовами участі, до конкурсу допускаються учні всіх загальноосвітніх шкіл міста.

Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді до 30 липня 2017 року до Полтавського літературно-меморіального музеюКотляревського.

Твори, що написані не українською – не розглядаються.

Відділ моніторингу