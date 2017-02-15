Конкурс волонтерських проектів з розвитку міста розпочали у Полтаві

15.02.2017 Поділитися

Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у рамках ІІ Форуму волонтерів міста Полтави з 13 лютого розпочав конкурс проектів волонтерських організацій «Робимо світ кращим». Його головне завдання – спрямувати зусилля мешканців міста в напрямку самостійного вирішення нагальних проблем. Також організатори сподіваються популяризувати волонтерський рух.

За умовами конкурсу, його учасником може стати будь-яке волонтерське об’єднання міста. Кожне з них має подати по 1 проекту, який має представляти різні напрямки благодійної діяльності.

Сам захід пройде у ІІІ етапи. І етап – подача робіт. Він триватиме з 13 лютого по 20 березня. Далі організатори відсіюватимуть роботи конкурсантів. Фінальний етап – презентація проекту-переможця на Форумі.

Як зазначають організатори проекту, усі задуми волонтерів мають бути реалізовані протягом 2017 року. Реалізація планів здійснюється за кошти організаторів конкурсу.

З інформацією про умови проведення конкурсу ви також можете ознайомитися тут: vk.com/ssdm_pl, http://www.rada-poltava.gov.ua/.

Віктор Карпенко