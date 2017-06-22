«Копачі з вилами»: Як оточення Ляшка прибирає до рук бурштинові родовища Житомирщини

22.06.2017 Поділитися

Олександр Гуменюк, Олександр Лємєнов, «Слідство.Інфо»

Житомирська область. Село Білка. Тут, за дві сотні кілометрів від Києва, між ланів та лісів Полісся, розгорнулася політична війна за масштабний видобуток бурштину. Про те, до чиїх рук намагаються прибрати надра села Білка, з’ясовувало «Слідство.Інфо».

25 травня. Житомирська обласна рада. На розгляд виносять питання про видобуток бурштину.

Слово бере Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма:

«Наступне питання про розгляд звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Екологічні технології та будівництво».

У разі позитивного рішення, під видобуток бурштину можуть виділити понад 400 гектарів землі. Аби отримати ласий шмат, приватна компанія гарантує чималі інвестиції у село. Про це на пленарному засіданні Житомирської обласної ради заявив сільський голова села Білка, Віталій Уманець:

«Сільська громада прийняла рішення підписати угоду з товариством на фінансування соціальних проектів у розмірі 5 мільйонів на рік».

Однак сільський голова дещо замовчав. Камері «Слідства. Інфо» вдалось зафіксувати на відео повний текст угоди. Як бачимо, громаді гарантують лише сто тисяч гривень. Обіцяні ж 5 мільйонів на рік фірма інвестує у Білку з прибутків на території села, якщо такі, звичайно, будуть.

Ми запитали у сільського голови, чи не помітив він ризиків у такому формулюванні:

— Коли в умовах української практики, як ви зможете проконтролювати, скільки вони заробили тут на території, щоб вимагати з них ці 5 мільйонів?

— Важко проконтролювати...

— Тобто, це так, на свій ризик?

— А які у нас можуть бути інші умови?

Соціальну угоду із приватним підприємством саме у такому вигляді білчани погодили на зборах села. Щоправда, у деяких депутатів Житомирської обласної ради виникли сумніви щодо правомірності цих зборів. Зокрема, питання до сільського голови виникли у депутата обласної ради Віталія Науменка.

— Наскільки я знаю, у вас там 80 осіб було на зборах, правильно?

— Якщо бути точним, то 88.

— А проти скільки було?

— Сім.

— А скільки у вас загальних виборців?

— 267 виборців.

— У вас він не дійсний був, тому що у вас мав бути 51 відсоток, тоді це був би схід села.

Позицію сільського голови наполегливо підтримує Ілля Смичок. Він — депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Житомирській обласній раді.

«Давайте ставити на голосування і не будемо дискутувати».

Ми вирішили поцікавитись у пана Смичка — чому він так активно лобіював добування бурштину?

«Ми підтримали сільського голову, адже ми розуміємо, що, якщо сільський голова підійшов до цього питання більш так юридично правильно, скликав там громадські слухання і громада прийняла позитивне рішення, тому ми мусимо підтримати сільського голову», — прокоментував пан Смичок.

То кого ж підтримала обласна рада в отриманні права користування надрами загальною площею 400 футбольних полів?

Одним із засновників компанії «Екологічні технології та будівництво» є Анатолій Анатолійович Капустюк, 98-й номер у списку «Радикальної партії Олега Ляшка» на виборах до Парламенту 2014-го року. Після невдалої спроби отримати депутатський значок, Капустюк став помічником самого лідера фракції.

Вирушаємо до села Білка, аби відшукати офіс компанії «Екологічні технології та будівництво». Виявляється, зареєстрована вона за ідентичною адресою із будівлею сільської ради. Представників бурштинодобувача тут нам знайти не вдалось. Телефонуємо на офіційний номер компанії.

— Добрий день. Це компанія «Екологічні технології та будівництво»?

— Ні. Це не ця компанія.

— Але цей телефон вказаний як офіційний.

— Ну і що?

— Тобто, ви не знаєте такої компанії?

— Знаю. Я там колись працювала, але це було давно.

Журналісти «Слідства.Інфо» вийшли на засновника компанії у соціальній мережі. І хоч від інтерв’ю на камеру Капустюк відмовився, він погодився прокоментувати ситуацію, що склалась, у соціальній мережі.

«Екотехбуд» отримало погодження Житомирської обласної ради на користування надрами, до отримання ж спеціального дозволу потрібно пройти ще довгий шлях, тому особливо немає що коментувати.

Пан Купустюк не лукавить, адже на момент нашого з ним спілкування статус їхньої заявки на сайті «Геоінформ України» вказував на те, що справу було повернуто заявнику. Однак бізнесмен без вагань підтверджує свій зв’язок із Радикальною партією Олега Ляшка.

«Дійсно, балотувався до ВР від Радикальної партії, але як то кажуть посунули по списку до 98 номеру, а після виборів вручили посвідчення помічника депутата на громадських засадах. Напевно, хотіли таким чином згладити ситуацію».

Ми поцікавились у житомирського представника Радикальної партії, який так завзято просував видобуток бурштину, чи відомо йому про зв’язок надприбуткового бізнесу з колишніми однопартійцями?

— Я не був в курсі цієї ситуації, я захищав в першу чергу сільського голову.

— Тобто, до цього дня ви не були в курсі стосовно цієї ситуації та компанії?

— Абсолютно!

Про те, чому Радикальна Партія Олега Ляшка так активно підтримувала бурштиновидобування у селі Білка, ми запитали та у лідера фракції.

— Вам знайоме прізвище Капустюк?

— Так, здається, знайоме.

— Він вашим помічником був.

— Так, був раніше.

— А в яких ви зараз з ним відносинах перебуваєте?

— Зараз в ніяких.

— А зараз його компанія отримала 400 гектарів землі у Житомирській області?

— Не знаю, я ж сказав, це років 5 тому у мене був такий помічник.

— Але фракція в Облраді Житомирській дуже активно підтримувала...

— Фракція чия?

— Радикальної партії.

— Мені про це нічого не відомо. Дякую що повідомили. Розберемося.

І хоч помічником у Ляшка Капустюк був лише до кінця 2015-го року, схоже, бізнесмен і надалі продовжує заручатися підтримкою свого політичного минулого у Радикальній партії. Зрештою, за гаслами про «легалізацію видобутку бурштину» стоїть чергова схема, за якою надра, що належать громадянам України, можуть перейти у цілком невипадкові приватні руки за підтримки можновладців.