Корупційна імперія прокурора Комашка: торгівля лісом, крадіжка нафти і сім земельних ділянок

18.06.2017 Поділитися

Володимир Комашко був призначений прокурором Чернігівщини 25 липня 2016 року.

На цій посаді він став контролювати фінансові потоки довкола незаконної вирубки лісів державних лісгоспів в області та особисто долучився до привласнення нафтових ресурсів краю, пише «Інформатор».

За понад два десятиліття роботи в органах прокуратури Володимир Комашко та його дружина зібрали значний масив нерухомості на півночі та заході України.

Володимир Комашко народився 7 серпня 1977 року у Коломиї Івано-Франківської області. Закінчивши навчання, Комашко, почав роботу в органах прокуратури Івано-Франківської та Київської областей. З вересня 2005 року по листопад 2007 він працював в апараті Ради національної безпеки та оборони України на посадах державного експерта, керівника юридичної служби, помічника секретаря РНБО України.

Під час роботи у Державному комітеті фінансового моніторингу України він обіймав посади заступника начальника управління та начальника юридичного управління комітету, а з 2009 року працював у Національній академії прокуратури на посадах викладача, доцента кафедри Інституту підвищення кваліфікації кадрів, вченого секретаря – начальника організаційного відділу академії.

До призначення на посаду прокурора Миколаївської області Комашко працював першим заступником начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України. Сьогодні прокурор приховує, що пропрацював два роки під керівництвом Віктора Пшонки.

Наказом Генерального прокурора від 14 липня 2014 року Комашко був призначений прокурором Миколаївської області, вже у лютому 2015 – звільнений з цієї посади за власним бажанням.

Пізніше ж Генеральний прокурор Юрій Луценко перевів Комашка на таку ж посаду в Чернігівську область. У червні 2016 року, він також, згідно з витягами з протоколів засідань ради адвокатів Київської області, отримав адвокатське свідоцтво за номером 5697/10 і прийняв присягу адвоката. При цьому суміщення адвокатської та прокурорської діяльності не є легальним згідно із законодавчою системою України.

У 2017 році Володимир Комашко задекларував більшу частину свого майна: обласний прокурор та його дружина виявилися власниками кількох земельних ділянок та квартир в Україні і за кордоном.

Так, уся нерухомість Комашка зареєстрована на дружину Вікторію Іванівну. Вона є власницею двох квартир (одна з яких міститься в Болгарії) та сімох земельних ділянок в Івано-Франківській, Черкаській та Київській областях.

Варто зазначити, що Нові Безрадичі в Обухівському районі Київської області – елітне поселення, де мешкають багато українських політків.

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Однак, у 2016 році прокурор Чернігівської області став шукати “запасний аеродром” для заробітку, отримавши посвідчення адвоката. Як пояснив у коментарі кореспонденту ІНФОРМАТОРа співрозмовник у керівництві Генеральної прокуратури, така тенденція простежується серед багатьох співробітників обласних філій прокуратури. Представники державного обвинувачення побоюються, що можуть втратити посаду в рамках люстрації, і просять знайомих адвокатів допомогти з отриманням адвокатського свідоцтва.

Відтак, навіть втративши роботу прокурори зможуть, не витрачаючи часу на піврічне стажування, приступити до прибуткової адвокатської практики.

Вчинок Комашка є кримінальним правопорушенням, адже для отримання посвідчення адвоката юрист повинен пройти піврічне стажування, яке за умови роботи в прокуратурі неможливе. Таким чином, очільник Чернігівської облпрокуратури або підробив документи про проходження стажування, або ж ігнорував роботу за присягою прокурора.

Підлеглі обласного прокурора Чернігівщини також вчиняли правопорушення – Комашко зібрав довкола себе відповідну свиту.

Наприклад, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури області Сергій Коржос на початку червня був затриманий за водіння автомобіля унетверезому стані та конфлікт зі стріляниною.

Олег Виговський