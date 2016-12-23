Корупція в МВС на закупівлях авто

23.12.2016 Поділитися

МВС України збирається придбати службове авто за 2,5 млн грн. При тому, базова вартість автівки складає на мільйон менше – повідомляє у своєму «Фейсбук» громадський діяч Олексій Тамразов.

Тамразов пише, що тендер розміщений на сайті «ПроЗорро». Марка автомобіля: «Volkswagen Touareg», який коштує 1 500 000 грн. Його замовником є Київський міський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За умовами тендеру, автомобіль має бути переобладнаний в автомобіль спецпризначення за рахунок Учасника тендерної процедури. Після тюнінгу він повинен мати фаркоп, багажне відділення, обладнане телескопічною штангою, зсувні трипільні та натяжні ремні для оптимального завантаження багажу, камери кругового огляду, розетки 230V у центральній консолі ззаду, додаткові фари на дах IPF, 4 шт.

МВС оцінив таку модернізацію ні багато ні мало в додатковий 1 млн грн, констатує Тамразов.