Ковані троянди та витинанки: полтавцям презентували виставку козацьких майстрів

23.05.2017 Поділитися

У Полтаві почала діяти вже п’ята виставка козацьких майстрів, що відкрилася в обласній бібліотеці імені Котляревського. На ній кожен охочий може подивитися на рукотворні ікони, ковані троянди, витинанки та глиняні статуетки.

В експозиції свої роботи представили чимало місцевих митців, серед яких Вікторія Громова, Олександр Кришталь та головний отаман служби козацького самоврядування Полтавщини Володимир Полапа.

– Такі заходи робляться для естетичного виховання населення, особливо козацького, тому що ми залучаємо до цього місцевих аматорів. Аматори показують те, на що вони здатні там, а таким чином вони підвищують свій рівень. У деяких вчимося, тому що вони – самородки, – Полапа.

Загалом, основу виставки склали такі вміння майстрів, як металопластика, ковальство, різьблення, сницарство, живопис, пошиття іграшок та фотографія.

Віктор Карпенко