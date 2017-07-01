Кожен українець заплатить 3 500 грн за націоналізацію «Приватбанку»

01.07.2017 Поділитися

Кожному українцеві зі своїх податків доведеться заплатити 3 500 грн за націоналізацію «Приватбанку». Про це в колонці на «ЕП» заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

За його словами, банк був урятований коштами платників податків, а загальна сума, яку «викладе» кожний українець – більша за «мінімалку».

– «Приватбанк» був врятований коштами платників податків – середні витрати в розрахунку на кожного українця з урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу складають більше 3 500 грн, – сказав Ваврищук.

У травні «ПриватБанк» отримав збитків 3,38 млрд грн, тоді як в квітні банк декларував прибуток 2,6 млрд грн – після прибутку 2,5 млрд грн у I кварталі (НБУ наводив дані про прибуток «Привату» в січні-березні на 1,1 млрд грн; звітність за I квартал банк досі не оприлюднив; в той же час він повідомляв, що з початку року станом на 22.06 його позитивний фінрезультат був 2,58 млрд грн).

Відділ моніторингу