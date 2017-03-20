Крадій «сім’ї» Януковича Кацуба за 4 млн $ уникнув покарання за крадіжку 1 млрд $ – Гнап

20.03.2017 Поділитися

Головна подія тижня: з СІЗО виходить Олександр Кацуба. Не отримавши реального терміну ув'язнення, в обмін на визнання провини і 100 мільйонів гривень відшкодування в бюджет, один з найскандальніших корупціонерів епохи Януковича тепер може насолоджуватися свободою, написав журналіст Дмитро Гнап у своєму Facebook.

Як з мозку по всіх нервових клітинах розходиться імпульс, так і у випадку з Кацубою, влада надсилає сигнал всім корупціонерам по вертикалі аж до найменшого села: «Можна і далі красти! Кради! Тобі за це нічого не буде. Ну в найгіршому випадку, посидиш в СІЗО кілька місяців, як Кацуба. Але профіт того вартий!»

Юрій Ніколов (журналіст «Наші Гроші» – ред.) пише, що збитки, завдані Кацубою, прокурори обрахували в 1 мільярд доларів. Це і крадіжки на «вишках Бойка», і оборудки зі скрапленим газом, і афери з численними тендерами Нафтогазу. При цьому «чувак» відшкодовує в бюджет заледве 4 мільйони доларів і йде на свободу. 4 мільйони і 1 мільярд, порівняйте.

Що там торгівля наркотиками чи торгівля зброєю... Крадіжки з українського бюджету – ось найприбутковіший вид бізнесу. Рентабельність зашкалює.

І зауважте, вічна мантра генпрокурора Луценка про неможливість когось посадити через продажних суддів в цьому випадку ні до чого. Бо цю угоду з Кацубою уклав заступник генпрокурора Столярчук.

Втім, ми не знаємо, може до цієї угоди є ще кілька додатків. Так би мовити, для службового користування. І крім 4-х мільйонів доларів, Кацуба десь, комусь, за вказаними реквізитами заплатить набагато більше. Адже, коли Юрій Луценко в середині двохтисячних став міністром внутрішніх справ, його дружина – звичайний клерк страхової компанії раптом стала успішною бізнесвумен. А статки родини Луценків раптом приросли бізнес-центром і квартирами в центрі Києва. Так що, напевне, шаблонів «угод зі слідством» у Генпрокурора з тих часів припасено чимало. Лишається тільки прізвище контрагента вписати: Іванющенко, Злочевський, Кернес, Клюєви… Умови розрахунків і обов’язки сторін практично не змінні.

Дмитро Гнап