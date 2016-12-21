Кращих учнів мистецьких шкіл нагородили в Полтаві

21.12.2016 Поділитися



Підсумковий концерт кращих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) області відбувся в Полтавському драмтеатрі імені М.В. Гоголя. Під час нього вихованців нагородили та презентували їм солодощі до Дня Святого Миколая.





Загалом, цього року 773 учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Полтавської області взяли участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. Організатори відзначили рівень учнів Полтавської міської школи мистецтв «Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко, Полтавської дитячої музичної школи №1 П.І. Майбороди, Миргородської дитячої музичної школи імені А.П. Коломійця, Горішньоплавнівської дитячої музичної школи, Хорольського ПСМНЗ, Градизької дитячої музичної школи імені Героя України О. Білаша, Великобагачанської дитячої музичної школи імені Ф. Кушнерика, Чутівської дитячої музичної школи, Решетилівської школи мистецтв, Зіньківської дитячої музичної школи, Полтавської дитячої музичної школи №2 імені В. Шаповаленка, Полтавської дитячої музичної школи №3 імені Б. Гмирі.

Концерт пройшов за участі симфонічного оркестру театру імені М.В. Гоголя.

Довідково: Для реалізації творчих здібностей дітей на Полтавщині діє мережа системи позашкільної мистецької освіти (музичної, образотворчої, декоративно-ужиткової, вокальної, хорової, театральної). Вона налічує 44 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади.

У школах естетичного виховання Полтавщини навчається 10918 учнів та працює 1164 викладача. Нагородження відбувається шостий рік поспіль.

Текст Віталій Кравченко

Фото, відео Сергій Нагорний