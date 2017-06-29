Кредитні договори банку Жеваго встановили рекорд на ProZorro

29.06.2017 Поділитися

27 червня в системі ProZorro.Продажі відбувся успішний аукціон з рекордною вартістю майже 120 млн грн. Реалізовано право вимоги за кредитними договорами ПАТ «Банк» «Фінанси і кредит», до якого увійшли нежитлові приміщення в Києві, майно, транспортні засоби та товари в обігу. Про це повідомляє «Олігарх» із покликанням на прес-службу Мінекономрозвитку і торгівлі України.

В ТЕМУ: Він вам не Костян

Керівник проекту Олексій Соболєв зазначив: «Ми продали не тільки найдорожчий лот за період роботи системи, але і вже встановили рекорд продажів за місяць, а місяць ще не закінчився. Це перш за все показник успішної командної роботи всіх учасників процесу: команди ProZorro.Продажі, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, електронних майданчиків та громадськості».

Нагадаємо, «ОБ» писав про те, як нардеп Жеваго витратив гроші японського гранту на свій виборчий округ.