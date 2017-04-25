​Кременчуцькі нацгвардійці поїдуть на «Євробачення-2017» в якості охоронців

25.04.2017 Поділитися

Командир кременчуцького батальйону Національної гвардії України в/ч 3059 Олександр Аленін повідомив, що його солдати охоронятимуть громадський порядок у Києві під час конкурсу "Євробачення-2017".

Як зазначає прес-служба Кременчуцької міськради, до столиці поїдуть 125 бійців Нацгвардії. Більшість із них лише в середу, 26 квітня, має повернутися із зони АТО, де вони зараз несуть службу.

"120 чоловік завтра повертаються до Кременчука і після двох днів відпочинку висуваються далі в Київ для забезпечення охорони публічного порядку під час "Євробачення", - сказав Олександр Аленін під час апаратної наради в міськраді.