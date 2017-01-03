Кременчуцькі поліцейські затримали рибного браконьєра

03.01.2017 Поділитися

У кременчуцькому районі поліція затримала злочинця, який займався незаконним рибальством – повідомляють у Кременчуцькому відділі поліції Полтавської області.

40-річний мешканець Дніпропетровської області займався незаконним рибним промислом у Дніпродзержинському водосховищі біля села Самусіївка Кременчуцького району. За допомогою риболовної сітки зловмисник виловив риби різних видів на суму понад 5 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом). Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 3 років.