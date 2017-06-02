Кременчуцький «Кремінь» спробує грюкнути дверима Другої ліги

02.06.2017 Поділитися

Після 12 поспіль сезонів у Другій лізі Кремінь отримав право підвищитися в класі. Кременчук не бачив своєї команди в Першій лізі ще з сезону 1998/99.

Так що господарям є що святкувати і є чому радіти. Будемо чесні: з трійки, що підвищується в класі, саме у Кременя був найменший і найскромніший склад. Так що слід віддати належне тим хлопцям, які пройшли сезон на одному диханні і в компанії більш марнотратних клубів. Прямо скажемо, кременчуцький клуб мав великий кадровий потенціал навіть у тих сезонах, коли програвав у першоліговій і медальній гонці.

Зараз у Кременя той щасливий період, коли можна святкувати, проте для багатьох гравців це саме той час, коли треба намагатися з усіх сил, щоб довести тренерському штабу, що їх можна брати з собою у Першу лігу. Це – головна мотивація для хлопців, яких виставить Ященко.

Не знаємо, наскільки сильно готові експериментувати господарі, але все ж прогнозуємо відразу кілька нових обличь. І точно – голкіпера, адже в минулому турі, коли Кремень поступився в Запоріжжі Металургу, основний воротар гостей Онопко був видалений з поля вже на першій хвилині за т.зв. «фол останньої надії». Це шанс для його наступників – Ленчінков догравав матч у Запоріжжі, пропустивши два м'ячі, а ось старожил команди Олійник в нинішньому чемпіонаті ще взагалі не з'являвся на полі.

Що стосується гостей, то ФК Нікополь волею календаря не грав майже два тижні. Після пам'ятної перемоги над Металургом на «Славутич-Арені» з двома запасними, один з яких - воротар, команда відпочивала, відновлювала сили і готувалася до матчу з одним з найсильніших клубів другої ліги. Дуже на руку гостям той факт, що після дискваліфікації повертаються відразу три гравці: центральний захисник Дмитро Махнєв, а також вінгери Владислав Вакулинський і Михайло Кривич. Зовсім без втрат гості все ж не обійдуться - перебрав карток півзахисник Білий, він дуже непогано грав в останніх матчах, а також під великим питанням провідний опорник Кірєєв. Він отримав травму ще в першій половині травня і з того часу не грав.

ФК Нікополь, незважаючи на статус середнячка, суперник дуже серйозний. Хоча більшість гравців цієї команди тільки починають свою професійну кар'єру після юнацьких або аматорських турнірів, але ці хлопці вміють взяти в лещата будь-яких суперників, що вже доводили в справі. Кремень із великими труднощами обіграв нікопольчан в першому колі, а в минулому сезоні під кінець чемпіонату розплатився за недооцінку, не зумівши обіграти цю команду вдома (1:1). Втім, в історії протистоянь клубів солідну перевагу на боці кременчужан, та й останній матч сезону перед очікуваним підвищенням в класі стимулює їх йти вперед.

Історичний баланс

У чемпіонатах і кубках України: 3: + 2 = 1-0; 7: 3 на користь кременчужан.

На поле Кременя: 1: + 0 = 1-0; 1: 1.

З них у другій лізі: все.

Альтернативна історія (з урахуванням виступів бажановців і Шахтаря в 1992-99 роках і Макіїввугілля в 2011-2014 роках):

У чемпіонатах і кубках України: 16: + 11 = 2-3; 28:11 на користь кременчужан.

На поле Кременя: 9: + 8 = 1-0; 21: 4 на користь кременчужан.

Віктор Карпенко