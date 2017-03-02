Кременчуцького військового нагородили Почесною Грамотою Верховної Ради

02.03.2017 Поділитися

Під час сьогоднішнього засідання ХIX сесії міськради, очільник Кременчука Віталій Малецький вручив Почесну Грамоту Верховної Ради України полковнику Олександрові Аленіну, командиру військової частини 3059 за особливі заслуги перед народом.

Малецький зазначив, що кременчуцькі нацгвардійці гідно виконують складні завдання, та неодноразово брали участь у антитерористичній операції. Про це повідомляють на сайті міськради.

Зазначимо, учора під час візиту до Кременчука командувач Нацгвардії ознайомився з роботою військових. Він високо оцінив бойовий дух бійців та роботу, яка проводиться підрозділом.

Віктор Карпенко