Кременчук виявився сильнішим за Полтаву в Кубку Виклику

20.02.2017 Поділитися

У Кременчуці пройшов матч-відповідь Кубку Виклику з футзалу. Під час першої зустрічі сильнішими виявилися кременчужани. Тоді їх збірна переграла Полтаву з рахунком 4:1.

Кременчук 4:4 Полтава

Голи: Кулька (4, 43), Галата (13), Юрченко (20) - Хрипко (8), П.Ротань (22), Місяйло (49), Кальченко (50).

Кременчук: Прихожий (Подорожний 26), Скляренко, Смирнов, Приймак, Галата, Юрченко, Кулька, Кравчук, Федоров, Аліфанов, Кувшинов, Крупін.

Тренер: Валентин Цвєлих.

Полтава: Шостак, Банний, Піддубний, А. Ротань, Нечипорук, Кальченко, П. Ротань, Хрипко, Манасян, Місяйло, Сітак.

Тренер: Валентин Піддубний.

Рахунок першого матчу дозволяв команді Валентина Цвєлих відчувати себе більш ніж комфортно, але все ж у футболі, а вже тим більше в футзалі, відіграти подібний гандикап не є чимось із розряду фантастики. Але тим не менше ніякої розслабленості в діях кременчужан не спостерігалося з перших хвилин. Сувора гра в обороні залишала мало шансів гостям з Полтави, яким практично з перших хвилин потрібно було йти вперед великими силами.

Вже на 4 хвилині перший цвях в «труну інтриги» забив Максим Кулька. Він чітко пробив у дальній кут воріт Шостака, якого підвела «стінка». Але ще до перерви кременчужанам вдалося забити два м'ячі. Приємно, що серед їх авторів був і наймолодший гравець кременчуцької команди, 16-річний Денис Галата. До перерви Петро Ротань скоротив відставання до мінімуму, але рахунок 3:2 на користь Кременчука залишав полтавським гравцям дуже примарні шанси на успіх.

Другий тайм кременчужани зіграли не менше зібрано, грамотно контролюючи хід матчу і не дозволяючи зовсім нічого зробити супернику і якось змінити ситуацію на свою користь. На 43 хвилині Кулька після шикарного пасу Крупина зняв всі питання щодо переможця в цьому матчі. Однак, хлопці з Полтави, слід віддати належне, боролися до кінця та покидали майданчик, як то кажуть, з високо піднятою головою. Місяйло і Кальченко на останніх хвилинах забили по м'ячу і зрівняли рахунок гри. Але за підсумком двоматчевого протистояння перемогу в «Кубку виклику» святкувала команда Кременчука.

Віктор Карпенко